Caro energia e famiglie in difficoltà: dialogo con Luciano Gualzetti L'iniziativa promossa dal laboratorio per la felicità pubblica

“Povertà energetica: come aiutare le famiglie a contrastarla in un’ottica progettuale”. Sarà questo il tema al centro dell'incontro promosso per martedì, 29 novembre dal Laboratorio per la felicità pubblica, in collaborazione con Bse Benevento. Un dialogo in videoconferenza con Luciano Gualzetti Direttore della Caritas Ambrosiana. A condurre i lavori sarà Ettore Rossi, coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica.

“L’appuntamento – spiegano i promotori dell'iniziativa - sarà l’occasione per affrontare una delle questioni che in questo momento storico crea grandi problematicità a tante famiglie per la difficoltà a garantirsi il riscaldamento della propria abitazione, l’energia elettrica per la vita domestica e altri servizi basilari”.

“La povertà energetica – spiega Ettore Rossi - rischia di mettere in discussione per tante persone e famiglie vulnerabili una vita minimamente dignitosa, per cui è necessario attrezzare delle risposte adeguate”.