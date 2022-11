Vino e mondo della zootecnia: Matera incontra Casazza Il presidente di Confagricoltura a confronto con il senatore di Fratelli d'Italia

"Le difficoltà dei viticoltori, costretti a combattere contro l’aumento dei prezzi e dell’energia, oltre che con l’abbassarsi del costo dell’uva". Sono stati questi i temi al centro dell'incontra tra il senatore Domenico Matera e il Presidente provinciale di Confagricoltura, Antonio Casazza, presso la Segreteria politica a Benevento.

Analoga attenzione anche verso il mondo della zootecnia, con i tanti allevatori che meritano la giusta considerazione per le loro produzioni di eccellenza e qualità. "Mi sono complimentato - ha commentato Matera - per l’ottima notizia del riconoscimento Igp dell’olio beneventano. L’agricoltura può rappresentare un importante canale di crescita e sviluppo per la nostra Terra. Il mio impegno a Roma - ha concluso Matera - sarà al fianco dei cittadini e in favore dei territori".