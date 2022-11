Nuova giostra inclusiva: taglio del nastro in Villa comunale Rosa: spazi verdi fruibili a tutti. Il sindaco: entro la primavera la Casa di Jonas

Taglio del nastro in Villa comunale a Benevento per una nuova giostrina inclusiva. Questa mattina l'inaugurazione con il sindaco Clemente Mastella e l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa. Un progetto in continuità con “l'obiettivo del nostro assessorato di arricchire la città sempre più di spazi verdi curati e di renderli fruibili ai bambini”, ha spiegato il delegato al settore precisando però l'importanza di garantire a “tutti gli stessi diritti, tutti devono poter giocare e devono poter giocare tutti insieme”. Ecco perchè “comprare delle giostre inclusive. E sono contento di questa iniziativa che rappresenta il primo tassello del nostro progetto di cercare di arricchire quasi tutti gli spazi della nostra città, bilancio permettendo”.

Un percorso che proseguirà già nei prossimi mesi: “Sicuramente entro fine anno riusciremo a completare il nostro nuovo parco inclusivo ed entro Natale dovremmo essere pronti”, ha assicurato Rosa. Di qui l'appello a tutti i cittadini a collaborare alla buona tenuta delle giostrine e dunque di “considerarle proprie, di curarle e manutenerle”.

Un progetto però che, come detto, punta a garantire una fruizione sempre più ampia degli spazi verdi. “Non è soltanto una giostrina in più”, ha commentato il sindaco Mastella evidenziando anche l'aspetto sociale dell'iniziativa. “Un aspetto importante per le famiglie della città e per chi viene da fuori”, ha evidenziato il primo cittadino ribadendo l'auspicio “di aprire in primavera la 'Casa di Jonas', per malati di Halzaimer”.