Clarissa Burt a Benevento: domani incontro alla Rocca dei Rettori L'attrice americana nel Sannio per presentare il libro "“Ridefinisci la Tua Autostima"

Clarissa Burt nel Sannio, domani l'incontro alla Rocca dei Rettori. Saranno il presidente della Provincia Nino Lombardi e l’assessore alle Politiche Sociali del capoluogo Carmen Coppola a dare il benvenuto all’attrice americana, in veste di autrice. Burt infatti ha scelto la città di Benevento, unica tappa al Sud, per presentare il suo ultimo libro dal titolo “Ridefinisci la Tua Autostima - Il piano d’azione perfetto per diventare la persona sicura di sé che sei destinata ad essere”, edito dalla casa editrice italiana Eifis.

L’iniziativa è promossa dall’associazione no profit “Icosit” in collaborazione con l’AsDim (Associazione Diabetici Italia Meridionale) presieduta da Annio Rossi, l’associazione “Ali onlus” (presieduta da Alessandro Fucci), la Consulta delle Donne della Città di Benevento (presieduta da Angela De Nisco), l’associazione “Sannio Donna O.D.V. (presieduta da Milena Pregnolato) e l’associazione “La voce delle Donne” (presieduta da Rita Velardi).

Clarissa Burt torna dunque in Italia per "portare nuovi consigli per aiutarci a far fronte a questi tempi difficili in cui l’autostima è sicuramente uno degli ingredienti principali per il nostro benessere. L’incontro con Clarissa Burt si terrà domani, 28 novembre (ore 10.30), nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento".