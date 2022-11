La Misericordia di Benevento ad Ischia per l’emergenza alluvione Si tratta di un'unità con attrezzature attrezzature particolari e un Drone da ricerca

E’ partita alle 5 di questa mattina una unità di Protezione Civile della Misericordia di Benevento a seguito della precettazione da parte della SOR Sala Operativa Regionale Misericordie su richiesta della Regione Campania, unendosi ad altre squadre di volontari già operative.

L’imbarco è avvenuto alle 6.30 presso il Porto di Pozzuoli con direzione Casamicciola. I volontari della Misericordia di Benevento, la cui unità è composta da 4 persone specializzate per le grandi calamità, ha in dotazione una vettura 4x4 e diverse attrezzature tra cui una barella Kong Roll per il trasporto di traumatizzati in luoghi impervi e un “drone da ricerca”.

"La squadra resterà sull’isola per tre giorni, per poi ricevere il cambio da altre unità. “La Misericordia di Benevento - afferma il Presidente Angelo Iacoviello - ha dato immediata disponibilità alla Sala Operativa Regionale per la partenze che, dopo l’immediato arrivo sull’Isola dei Vigili del Fuoco, ha avviato anche la presenza di Volontari. Ovviamente chi partecipa ha un addestramento particolare per situazioni estreme - continua Iacoviello - con addestramenti periodici di simulazioni per varie calamità che permette di poter intervenire in situazioni particolari come questa di Casamicciola, soprattutto con l’utilizzo di attrezzature specifiche per tali criticità”. I volontari sono coordinati dal Vice Presidente Francesco De Stasio, che già in passato ha preso parte a diverse emergenze sia in Italia che all’estero.