EcoNatale, le feste dedicate all'ambiente e ai più piccoli Il 1 dicembre si presenta l'iniziativa di Asia per le per scuole

Il prossimo 1° dicembre alle ore 10, presso la sede dell'Asia, si terrà la presentazione di 'EcoNatale', un progetto di educazione ambientale dedicato alle scuole primarie e incentrato sulla festa del Natale. Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l'assessore all'Istruzione, Maria Carmela Serluca, l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa, l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro ed i dirigenti scolastici degli istituti 'De La Salle', 'Sant'Angelo a Sasso' e 'Lucarelli' che firmeranno, nell'occasione, il protocollo d'intesa con l'Azienda.

Attraverso 'EcoNatale' le scuole riceveranno degli abeti realizzati in cartone sui quali capeggerà la farfalla, simbolo dell'Asia, che gli alunni dovranno decorare riutilizzando materiali od oggetti riciclabili. Lo scopo è far loro acquisire la piena consapevolezza del ruolo dell'ambiente partendo dalla conoscenza della raccolta differenziata per promuovere cambiamenti negli atteggiamenti sia a livello individuale che collettivo.