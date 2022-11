Emergenze climatiche e rischi idrogeologici: giovedì un vertice A Palazzo Mosti l'incontro con esperti, amministratori e studiosi

Il sindaco Clemente Mastella ha convocato per giovedì 1 dicembre alle ore 10:30, presso la sala consiliare

di Palazzo Mosti, un vertice istituzionale per analizzare le problematiche connesse alle emergenze climatiche e i conseguenti rischi in ordine al dissesto idrogeologico.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti del Genio Civile, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, della Provincia, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, dei Vigili del Fuoco, del Consorzio Asi, dell’Asia, dell’Asea, dell’Università degli Studi del Sannio, dell’Associazione di Volontari di Protezione Civile, oltre al vicesindaco, agli assessori e dirigenti dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente e Affari Generali e al consigliere delegato alla Protezione Civile.