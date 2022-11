Disagi nelle scuole superiori. Lombardi: ecco il piano Il Presidente della Provincia rassicura: stiamo risolvendo ogni criticità

“La Provincia, anzi tutte le istituzioni, riservano un'attenzione particolare alle scuole che restano al centro della nostra azione”. Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, tranquillizza la popolazione studentesca dopo le proteste degli ultimi giorni. Questa mattina nuova manifestazione degli studenti dell'Istituto Industriale Lucarelli per i disagi legati ad un impianto di riscaldamento non funzionante. Ieri era stata la volta del Liceo Scientifico Rummo dove, in alcune aule, si è registrata la caduta di una parte della contro soffittatura.

Disagi dovuti ad un patrimonio di edilizia scolastica datato e che riguarda un po' tutti gli istituti superiori. “Per l'Industriale – dettaglia il presidente Lombardi – risolveremo il problema entro una settimana. Purtroppo, infatti, nonostante le commissioni di 60 giorni fa le forniture rallentano e sarà necessario ancora qualche giorno, credo che entro fine settimana sarà completata la fornitura”. E poi dettaglia il piano “Abbiamo la necessità di rinnovare completamente il patrimonio edilizio scolastico e alcune scuole andranno abbattute e ricostruite, ma il problema sarà cercare sedi sostitutive per la popolazione scolastica”. E' il caso del polo d'istruzione di Piazza Risorgimento.

“Ieri ho incontrato tutti i dirigenti per accelerare tutti gli atti gestionali, mi auguro che definiremo presto l'accordo con l'Università per spostare almeno uno degli istituti di piazza Risorgimento nella struttura di via Calandra e poter procedere poi all'azione di rinnovamento che riguarderebbe innanzitutto l'istituto Alberti e il Galilei. Non abbiamo avuto difficoltà nel trovare i fondi – prosegue – quanto nel rintracciare sedi alternative per la popolazione studentesca. In ogni caso – conclude – si tratterà di un processo senza strappi per non creare problemi alla popolazione scolastica”.