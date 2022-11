Ail: in piazza le stelle di Natale contro leucemie, linfomi e mieloma Nei giorni 8,9, 10 e 11 dicembre in diversi centri del Sannio

Era l’anno 2000, quando grazie all’impegno della fondatrice Stefania Mottola, l’AIL di Benevento iniziava a creare nuove prospettive di impegno sul territorio sannita, allo scopo di sostenere la ricerca scientifica per combattere le leucemie, i linfomi e il mieloma. L’idea fu riconosciuta e apprezzata su tutto il territorio della nostra provincia.

Anche quest’anno, infatti, potrai avere la tua Stella di Natale con una donazione minima di 12 euro i giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre. Nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi, AIL ha deciso di non incrementare questo valore, consapevole del difficile momento economico e certa di poter contare sempre sul supporto di chi non vuole far mancare aiuto e assistenza ai pazienti e alle famiglie.

Anno dopo anno, l’appuntamento è possibile grazie alla collaborazione di centinaia di volontari che hanno permesso di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria, contribuendo a far conoscere i progressi raggiunti nel trattamento dei tumori del sangue.

Troverai la tua Stella di fronte Piazza Torre, Corso Garibaldi, a Benevento, al centro commerciale “Buonvento” – al centro commerciale “I Sanniti”, al centro commerciale “Il Noce” e davanti le principali chiese cittadine e nei seguenti comuni della provincia: Airola, Apice, Apollosa, Arpaise, Beltiglio di Ceppaloni, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Valfortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Foiano Valfortore, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Limatola, Luzzano, Massa Di Faicchio, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone Di Valfortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Puglianello, San Bartolomeo In Galdo, San Giorgio Del Sannio, San Giorgio La Molara, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco Dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Santa Croce Del Sannio, Sant’Agata De’ Goti, Sant’Angelo a Cupolo, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Tufara e Vitulano.