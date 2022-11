Il programma Rai "Il Provinciale" a Benevento: tre giorni di riprese Viaggio tra le bellezze della città per il programma di Rai Uno

Una troupe del programma televisivo “Il Provinciale” condotto da Federico Quaranta, da domani 30 novembre a venerdì 2 dicembre, sarà a Benevento per effettuare delle riprese nelle seguenti aree della città: via Antico Sannio, Oasi della Lipu, corso Garibaldi, complesso di S. Sofia, quartiere S. Clementina in prossimità del Ponte Leproso e quartiere Triggio/Teatro Romano.

Com’è noto, in ogni episodio del programma di Rai Uno viene raccontato un viaggio con lo scopo di descrivere le peculiarità culturali, territoriali, geografiche e morfologiche della località visitata e gli aspetti meno conosciuti del territorio, anche tramite la voce della popolazione locale e la naturalista Mia Canestrini.