Luminarie natalizie a Benevento: si parte il tre dicembre Iniziative per sostenere il commercio. Giovedì la presentazione di InCanto di Natale

“C'è movimento e, grazie anche alle manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale, Benevento cresce portando anche riscontro alle attività commerciali”. L'assessore alle attività produttive del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone, fa il punto sul piano messo in campo per il commercio.

Già in fase di allestimento le luminarie lungo corso Garibaldi che, quest'anno sono improntate al risparmio energetico, ma l'esponente della giunta Mastella annuncia anche che il programma per le prossime feste natalizie è rivolto soprattutto a supportare il commercio.

“Partiranno il tre dicembre, una data congrua, non certo in ritardo” prosegue evidenziando il bando di collaborazione pubblico-privato lanciato dal comune per l'allestimento della città.

“Oggi abbiamo incontrato una parte degli esercenti del centro storico che hanno aderito all'iniziativa “adotta una strada” e ci aiuteranno ad addobbare la città. Purtroppo – chiosa - Non abbiamo avuto grandi investimenti ma comunque stiamo lavorando per ottenere un buon risultato”.

Intanto sarà presentata giovedì, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, la VII edizione di "InCanto di Natale - Pax Cordis", la rassegna natalizia promossa ed organizzata dal Comune di Benevento, in collaborazione con la Provincia di Benevento e Sannio Europa, con la partecipazione del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala". Nel corso dell'incontro interverranno: il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi; l'assessore alla Cultura e Grandi Eventi del Comune, Antonella Tartaglia Polcini; l'Amministratore Unico di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella; il coordinatore di "InCanto di Natale", Renato Giordano.