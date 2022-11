Un patto per contrastare spaccio stupefacenti: siglato l'accordo Firmato un protocollo d'intesa tra Prefettura e comune di Montesarchio

Un protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici nell'ambito dell’iniziativa “Scuole sicure”, promossa dal Ministero dell'Interno e finanziata dal

“Fondo per la Sicurezza Urbana”.

Lo hanno firmato, questa mattina, il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano e il Sindaco di Montesarchio Francesco Damiano, presso il Palazzo del Governo di Benevento.

Il Comune di Montesarchio, individuato tra gli enti potenzialmente destinatari delle risorse del Fondo per l’anno scolastico 2022/2023, aveva presentato lo scorso 30 agosto un elaborato progettuale, che, valutato favorevolmente del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato poi accolto dal Ministero dell’Interno, nei limiti del finanziamento previsto, per un importo di circa 13.000 euro.

Con la sottoscrizione del protocollo la Prefettura e il Comune hanno quindi formalizzato i rispettivi e reciproci impegni per l'attuazione del progetto che prevede il rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza nei pressi degli istituti scolastici di secondo grado, con l’utilizzo di telecamere di videosorveglianza ed un’attività di monitoraggio, da parte della Polizia Municipale, in stretto raccordo con le Forze di Polizia.

Presenti alla firma del protocollo il Questore dr. Edgardo Giobbi, il Vice Comandante Provinciale dei Carabinieri col. Gaetano Restelli e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza col. Eugenio Bua.