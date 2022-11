Donne vittime di maltrattamenti e violenze. Comune di Benevento eroga aiuti L'assessore Coppola: accolte tutte le richieste di aiuto dalle persone in difficoltà

“Tutte le richieste di sostegno economico presentate nel rispetto dei requisiti prefissati da donne vittime di maltrattamenti e da madri con minori che hanno subito violenze sono state accolte ed erogate”.

Così l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, che aggiunge: “Si tratta di voucher sociali dell’importo di 6.000 euro per donne in difficoltà e fino a 2500 euro per i loro figli minori. Un ottimo risultato, dunque, a testimonianza del grande impegno profuso specialmente dal centro anti violenza ProCeDo che, nell’ accogliere tantissime donne, continua a rappresentare, sempre di più, un presidio importante non solo per la città di Benevento, ma anche per l’intero Sannio.

L’assessorato che mi onoro di rappresentare continua, quindi, a mettere in campo azioni concrete e importanti per le fasce della popolazione maggiormente in difficoltà. Il nostro impegno è rivolto all’accoglienza, all’ascolto, al sostegno e alla reintegrazione in società. Ognuno di noi - ha concluso l’assessore Carmen Coppola - potrebbe inciampare in problematiche o difficoltà della vita e, in quel caso, è fondamentale sapere che esista qualcuno pronto a tendere una mano”.