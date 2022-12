Facciamo un pacco alla camorra: dai beni sequestrati rinasce la legalità Tema dell'edizione 2022 è la pace in tutte le sue declinazioni

Torna anche quest’anno, con la quattordicesima edizione, l’iniziativa Facciamo un pacco alla Camorra: per i regali di Natale dei nostri cari si potrà scegliere tra due confezioni, che hanno un nome diverso a seconda del loro contenuto – Pacco Umanità e Pacco Solidale – piene di prodotti frutto del lavoro svolto sui beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali.

L’iniziativa è sostenuta da una solida rete di collaborazione che il Consorzio Nco - Nuova Cooperazione Organizzata, ideatore del Pacco alla camorra, promuove con il Comitato don Peppe Diana, Libera e con il Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato che si occupa dei più fragili e che anche per questa edizione, consolidando una lunga amicizia, sarà presente con il fumetto del Commissario Mascherpa.

Il tema al centro dell’edizione 2022 dell’iniziativa è la pace da intendersi in tutte le sue declinazioni. Pace come superamento di ogni tipo di conflitto, di oppressione ed ingiustizia sociale. Pace come concetto chiave dell’umanità che difende la diversità, tutela l’ambiente dalle minacce di interessi ciecamente spudorati, sostiene la libertà di espressione e favorisce la vita che non può e non deve unicamente essere sopravvivenza.



Come ogni anno il coordinamento provinciale di Libera a Benevento promuove la presentazione dell’iniziativa “Facciamo un pacco alla Camorra”: tale evento avrà luogo lunedì 5 dicembre alle ore 17:30 presso la sala conferenze della cittadella Caritas in via San Pasquale a Benevento.

L’appuntamento, moderato dal docente e scrittore Davide De Rei, sarà introdotto da Michele Martino, referente provinciale di Libera Benevento, a cui seguiranno gli interventi di Pasquale Zagarese, direttore diocesano della Caritas di Benevento e di Stefano Mancini del Consorzio NCO. Previsto anche un momento di testimonianza sul tema “… fa di me uno strumento della tua Pace” a cura dell’Agesci – Zona Samnium.