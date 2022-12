Museo delle streghe a Benevento: turisti, trend in crescita Anche oggi gruppi di visitatori lungo corso Garibaldi alla scoperta dei principali siti storici

Benevento con la sua storia e le sue bellezze architettoniche e culturali continua ad affascinare i visitatori. Anche oggi, per questa prima domenica di dicembre, non è stato difficile incontrare gruppi di turisti lungo corso Garibaldi o famiglie che hanno scelto il capoluogo sannita per trascorre una giornata di festa. C'è chi ha raccontato di aver trascorso più giorni nel Sannio, chi si è concesso una gita fuori porta di un solo giorno e chi “con piacere” è tornato per visitare la città.

Diversi i turisti provenienti dalle altre regioni, come confermato anche dai dati registrati al Teatro Romano di Benevento. Trend evidenziato dagli operatori del Museo Janua dedicato alla leggenda della streghe che continua ad affascinare ogni volta i visitatori.

Museo delle streghe: dati in crescita

“Arrivano da Roma ma anche dalla Puglia, che sono la maggior parte dei nostri visitatori. Anche oggi numeri importanti, stiamo avendo un bel riscontro, si vede che siamo vicini alle festività natalizie. Conquista la leggenda delle Streghe”, ha spiegato Carmine Fusco, guida culturale del museo. Ma a fargli eco i turisti pronti ad entrare per la visita: “Benevento è una città da vistare con un panorama stupendo. Una vera scoperta”.