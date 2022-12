Questura di Benevento: studenti in visita nella nuova sala multifunzionale La sede in via Traiano inaugurata il 18 ottobre alla presenza di Lamberto Giannini

Si è svolto il 1 dicembre il primo incontro pubblico tra le forze dell’ordine e la cittadinanza presso la sala multifunzionale della Questura di Benevento in Via Traiano. A varcare la suggestiva location gli alunni della 1 B del Liceo Scientifico Scienze Applicate dell’Istituto Alberti di Benevento. Il locale, inaugurato lo scorso 18 ottobre, alla presenza del Capo della Polizia italiana Lamberto Giannini, oltre ad essere destinato agli incontri con le associazioni del territorio, ospita la sede provinciale dell’Anps.

Gli studenti, impegnati in un percorso di studi, che ha come materie caratterizzanti le scienze forensi ed un approfondimento delle discipline giuridiche, sono stati accolti con la consueta affabilità dal Vice Questore, Vittorio Zampelli e dai suoi collaboratori. Il dottor Zampelli ha dialogato con i ragazzi, offrendo loro spunti di riflessione sui “temi della legalità, intesa come acquisizione di atteggiamenti corretti e rispettosi delle norme di comportamento”; ha inoltre invitato i giovani a “farsi testimoni di legalità in un’ottica circolare dell’educazione, in cui spesso sono proprio i figli a diventare esempio e sprone per i genitori”. A seguire il Vice questore ha guidato gli studenti in un “percorso minato sui pericoli del web e sulle ludopatie; la conversazione è stata coinvolgente e ha puntato a mettere in luce i pericoli annidati nella rete”.

Mini-laboratorio per gli studenti

L’incontro si è concluso con un mini-laboratorio che ha avuto un impatto emotivo significativo sugli studenti che si sono mostrati partecipi e interessati. Con questo momento formativo si aggiunge un tassello alla costruzione di percorsi di consapevolezza civile che portando le forze dell’ordine tra i giovani, li rendono partecipi di un progetto di legalità che coinvolge in modo diretto tutti.