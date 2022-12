Riscaldamenti all'istituto industriale, la Provincia rassicura Il Presidente Lombardi: nonostante ordini tempestivi difficoltà per l'attuale congiuntura

Gli ultimi componenti del sistema di riscaldamento per l'Istituto Industriale "Bosco Lucarelli" di viale San Lorenzo di Benevento sono stati consegnati allo spedizioniere dalla Ditta produttrice di Bassano Del Grappa nella giornata di giovedì e saranno nella Città sannita probabilmente domai, lunedì mattina 5 dicembre. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi. Il nuovo gruppo di riscaldamento per il "Bosco Lucarelli", pur ordinato oltre due mesi or sono dalla Provincia, è stato consegnato dal produttore solo in parte. Si precisa, a tale riguardo, che occorre necessariamente tenere presente la particolare congiuntura in cui ci troviamo e che vede il sistema produttivo italiano in difficoltà nel tenere passo alle richieste del mercato.

Le componenti dell'impianto sinora pervenute in sito sono comunque state montate con tempestività dalla Ditta incaricata della gestione degli impianti termici della Provincia; ma, per avere il riscaldamento, devono essere installate ancora le cinque caldaie con il sistema a cascata a condensazione che, per l'appunto, sono in viaggio verso Benevento. In questi ultimi giorni la Ditta incaricata della manutenzione degli impianti termici sta provvedendo anche all'efficientamento dell'impianto termico presso lo stesso "Bosco Lucarelli", così come analoghi interventi sono in corso presso gli Istituti Scolastici "Marco Polo", "Le Streghe" e "Rummo". In ogni caso, è ragionevole ritenere che il nuovo impianto di riscaldamento presso il "Bosco Lucarelli" della potenza di 500 Kw sarà attivato entro mercoledì 7 dicembre.