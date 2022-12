Mercatini davanti alla Rocca dei Rettori: si cerca l'intesa Intanto il commercio ora spera nelle festività per la ripresa del settore

“Si tratta solo di poter coniugare le due progettualità che attengono ai due mercatini sia all'interno della Rocca dei Rettori sia in piazza IV Novembre”. A precisarlo l'assessore alle Attività produttive, Luigi Ambrosone, lo stop ai mercatini di Natale davanti alla Rocca dei Rettori dove nei giorni scorsi erano state installate le tipiche casette in legno in vista delle festività. Ma il delegato al settore chiarisce: “Bisogna coniugare le due progettualità, è una questione tecnica dovuta per fare in modo che tutto si svolga nel miglior modo possibile”.

Natale 2022: dopo la pandemia le speranze dei commercianti

Intanto il commercio spera che le prossime festività possano incentivare le vendite e sostenere la ripresa: “La crisi ancora si risente ma c'è voglia di vivere insieme le festività e questo sicuramente fa bene anche al commercio”, spiega la titolare di un'attività del corso Garibaldi e c'è chi ammette: “Le persone ci sono”.

Si conta infatti sulle maggiori presenze in città in vista del Natale: “La domenica adesso siamo tutti aperti e ci auguriamo anche una maggiore affluenza soprattutto dai comuni della provincia”.