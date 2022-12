Ferrovia Valle Caudina: si riparte entro il 2023 Annunciati anche i lavori per il rifacimento della Stazione Appia

Tornerà in funzione entro il 2023 la linea ferroviaria Benevento-Napoli via Cancello chiusa dall'8 marzo 2021 e sarà completamente ristrutturata anche la Stazione Appia di Benevento. Gli annunci questa mattina a Benevento dopo che i vertici di Eav hanno incontrato i sindaci di Sannio e Irpinia (ad Arpaia e a Cervinara) e i pendolari che da tempo segnalano i disagi connessi alla tratta.

Il rifacimento della stazione Appia, l'adeguamento alle norme di sicurezza Ansf la realizzazione del nuovo piano del ferro e l'elettrificazione della stazione, il potenziamento e l'ammodernamento dell'intera linea i principali interventi annunciati dal presidente Eav Umberto De Gregorio.

“Il progetto della Stazione Appia prevede il completo rifacimento della Direzione Operativa Centrale per il Controllo dei treni e la sicurezza dei treni ed è strettamente connessa a tutto l'intervento che stiamo facendo in linea del nuovo segnalamento ferroviario. L'obiettivo è completare tutto entro il 2023 per far ripartire così il servizio ferroviario con i nuovi treni e un servizio all'avanguardia. Contemporaneamente partiranno i lavori per rifare completamente l'infrastruttura ferroviaria: 109 milioni che però si completeranno entro il 2026, senza mai interrompere il servizio ferroviario”.

Da oltre due ore a poco più di una per raggiungere Napoli

Lavori necessari secondo De Gregorio. “Eravamo ad un bivio. Considerato che negli ultimi viaggi prima della chiusura si impiegavano intorno alle due ore potevamo continuare e chiudere poi per sempre, oppure chiudere coraggiosamente ma per migliorare. Abbiamo scelto questa strada, l'obiettivo ora è a portata di mano e il futuro sarà diverso. Capisco i disagi dei pendolari, abbiamo potenziato il servizio sostitutivo ma dobbiamo guardare avanti”. E il presidente Eav dettaglia infine i tempi di percorrenza che si accorcerebbero notevolmente: da Benevento a Napoli e viceversa i treni dovrebbero impiegare un'ora e mezza alla riapertura e al completamente totale dei lavori poco più di un'ora.

Mastella: un giorno importante. Matera: impegno per il territorio

“Un giorno importante – secondo Clemente Mastella, il sindaco di Benevento – dati confortanti soprattutto per la riduzione dei tempi di percorrenza. Importante anche il progetto della stazione Appia con il rifacimento estetico e funzionale”.

Obiettivo centrato secondo il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera: “Ho incontrato a Napoli i vertici dell'Eav e ho trovato disponibilità per i nostri territori, dimostrata dalla presenza odierna. Oggi siamo stati alla stazione di Arpaia e a Cervinara incontrando sindaci della valle caudina ora a Benevento. C'è grande aspettativa. Ma la cosa più importante è l'impegno che Eav si è assunta con tutti noi per la riapertura della linea ad ottobre del 2023, continueremo a lavorare per questo obiettivo in sinergia per il territorio”.