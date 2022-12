Dimensionamento scolastico, Lombardi scrive al Governo: no limite 900 studenti "L’80% delle Istituzioni scolastiche sannite, non rientrando nei limiti di alunni iscritti"

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha scritto alle Autorità di Governo per fare voti al Governo nazionale e al Parlamento affinché sia "soppresso il limite minimo di 900 alunni per le Scuole di ogni ordine e grado contenuto nella Legge di Bilancio 2023 attualmente in discussione in Parlamento e siano invece confermati i limiti previsti nelle Leggi di Bilancio precedenti che riconoscevano in 300 il numero minimo di alunni per ogni Scuola nei territori montani".

Nel contempo Lombardi ha chiesto alla Conferenza Stato-Regioni, all’Unione delle Province d’Italia ed all’Uncem di "esprimersi formalmente contro il limite minimo di 900 alunni per Istituto scolastico di primo e secondo grado in particolare nelle aree interne collinari e montane nelle quali si registrano forti fenomeni di desertificazione sociale, di denatalità e di crollo demografico".

Secondo Lombardi, che ha investito della questione anche la Deputazione parlamentare "se passa la norma di Bilancio così com’è oggi, almeno l’80% delle Istituzioni scolastiche sannite, non rientrando nei limiti di alunni iscritti, è destinata a perdere l’autonomia.La Scuola in particolare per le aree deboli è un vero e proprio presidio della qualità della vita, dei servizi primari e della crescita sociale, culturale e civile: non è possibile rinunciarvi".

Il Presidente Lombardi ha infine osservato: "Di fatto in tutto il Mezzogiorno si registrano situazioni simili a quella sannita a ragione del pesante calo demografico degli ultimi anni: e questo non fa che aggravare il problema introdotto dalla proposta governativa".