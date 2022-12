Alberi colpiti da cocciniglia tartaruga: al via le cure E' stata programmata la chiusura a tratti del viale degli Atlantici e delle altre strade interessate

A seguito della comunicazione pervenuta dall’Ispettorato fitosanitario regionale, che esplicitava la necessità di

procedere in via urgente all’applicazione delle misure agronomiche e selvicolturali sulle essenze colpite cocciniglia tartaruga, il Comune ha proceduto con la massima tempestività e urgenza a dare avvio alla potatura finalizzata alla rimonda del secco ed all’arieggiamento della chioma degli alberi ubicati lungo viale Atlantici, via Pacevecchia e via Fratelli Rosselli.

A darne notizia sono l’assessore al Traffico, Attilio Cappa, e l’assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa.

Pertanto, con apposito dispositivo di traffico è stata programmata la chiusura a tratti del viale degli Atlantici e delle altre strade interessate ai lavori e, con largo anticipo, sono stati affissi nelle suddette zone i divieti di sosta delle autovetture con indicazione dell’ordinanza di riferimento e della data di inizio lavori, che si protrarranno per circa 20 giorni lavorativi.

I tratti di strada interessati ai lavori sono i seguenti:

• 1º tratto di viale degli Atlantici, da via Ferrelli fino ad incrocio con via Raguzzini (chiusura al traffico);

• 2º tratto da via Raguzzini fino ad incrocio con via dei Cappuccini, con deviazione dei flussi di traffico di via Raguzzini su via Torretta (chiusura al traffico);

• 3º tratto da via Cappuccini fino ad incrocio con via M. D’Ungheria, con deviazione dei flussi di traffico di via Cappuccini su via Torretta (chiusura al traffico);

• 4º tratto da via M. D’Ungheria fino ad incrocio con via G. B. La Salle (chiusura al traffico);

• 5º tratto da via G. B. La Salle fino all’innesto con via Meomartini, con deviazione dei flussi di traffico di via G. B. La Salle su via Scarlatti (chiusura al traffico);

• 6º tratto via Pacevecchia, da via delle Puglie a via Delcogliano (senso unico alternato);

• 7º tratto via Pacevecchia, da incrocio con via Delcogliano a via Mazzoni (senso unico alternato);

• 8º tratto via Pacevecchia - via F.lli Rosselli, da via Mazzoni a via Gramsci (senso unico alternato);

• 9º tratto via Fratelli Rosselli, da via Gramsci a via A. Moro (senso unico alternato).

L’amministrazione ha concordato con l’impresa esecutrice che, laddove fosse possibile, i lavori inizino alle ore 8:30 per consentire il deflusso mattutino delle auto.