Lavori alla rete: interruzione idrica in diverse contrade di Benevento Ecco l'elenco delle aree interessate dai lavori

Interruzione idrica per le contrade Nord del Comune di Benevento per lavori sulla rete elettrica. A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precidando che "a causa di un intervento sulla rete elettrica da parte del distributore si potranno verificare disservizi nell’erogazione quali bassa pressione e mancanza d’acqua in tutte le contrade Nord".

Ecco le aree interessate:

Contrada Lammia

Contrada Francavilla

Contrada Bonavita

Contrada Imperatore

Contrada Caprarelle

Parte di Contrada Roseto

Parte di Contrada Olmeri

Contrada San Giovanni

Contrada San Domenico

Contrada Mosti

Parte di Contrada San Chirico (parte alta San Chirico)

Masseria De Gregorio

Contrada La Francesca

Contrada Murata

Contrada Badessa

Contrada Cardoni

Contrada Torretta