Crisi economica, Coppola: per Natale pacchi solidali per famiglie in difficoltà L'assessore alle politiche sociali illustra l'iniziativa in vista delle festività

Si moltiplicano anche nel Sannio le iniziative a sostegno delle fasce più deboli in vista del Natale. Ancora molte le famiglie in difficoltà. Prima la pandemia, poi la crisi economica: tante le esigenze sul territorio. E in occasione delle ormai imminenti festività torna anche quest'anno la distribuzione dei pacchi con generi di prima necessità. Ad assicurarlo l'assessore alle Politiche sociali del comune di Benevento, Carmen Coppola che ricorda le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale: “Già dai mesi scorsi abbiamo avviato una serie di misure atte a contrastare la crisi economica e il caro bollette. Incentivi e bonus per venire incontro alle famiglie che si trovavano in una situazione di difficoltà e continueremo, anche sulla base dei finanziamenti che saranno stanziati, con questo tipo di interventi”.

Ma, come detto, per il prossimo Natale “grazie ad imprese del territorio e alla protezione civile che si occuperà della distribuzione saranno garantiti pacchi natalizi con alimenti di prima necessità”. Iniziativa che si svolgerà in occasione della giornata della solidarietà: “Piccoli gesti per cercare di rendere il natale un po' più lieto”.