Turisti a Benevento per Natale: anche trekking tra i siti storici Visitatori in città per trascorrere la festa dell'Immacolata alla scoperta delle bellezze culturali

Trekking urbano tra le bellezze culturali della città oppure una semplice passeggiata alla scoperta dei siti storici di Benevento: dalla chiesa di Santa Sofia, patrimonio Unesco, al Museo del Sannio passando per l'Arco di Traiano ed ancora la Rocca dei Rettori. Così i turisti che hanno scelto il capoluogo sannita hanno trascorso la festa dell'Immacolata. Sin da questa mattina presenti in città visitatori provenienti dalle province limitrofe, ma anche da fuori regione. Sono giunti da Avellino, Caserta, Salerno e Bari: almeno secondo le testimonianze raccolto lungo corso Garibaldi.

Festa dell'Immacolata a Benevento: i turisti promuovono il capoluogo sannita

Tanti i commenti entusiasti: “Bellissima città”, il più comune. E anche oggi c'era chi ha visitato per la prima volta Benevento e chi ha ammesso di esserci tornato con piacere. Famiglie e bimbi alla Rocca per il villaggio di Babbo Natale. E l'immancabile passeggiata nel centro storico.

Sport e cultura tra i siti storici

Come detto, però, è stata l'occasione per incontrare anche chi ha scelto di coniugare sport e visite culturali: presente in città infatti un gruppo di turisti provenienti da Salerno e che in occasione del giorno di festa hanno scelto il capoluogo sannita per una passeggiata tra la storia.

“Siamo qui per fare trekking urbano, in genere siamo sulle montagne ma qualche volta ci concediamo delle pause culturali e Benevento è bellissima”, ha spiegato il capogruppo. E dunque “l'occasione – ha evidenziato un'altra turista - per conoscere la storia e i particolari delle varie chiese e dei monumenti del territorio”.