Il giardino di Natale, al via l'evento presso l'Addolorata Ricco programma di appuntamenti per le feste

Tra suoni, giochi di luce e atmosfere incantate, è stato inaugurato “Il giardino di Natale”, l'evento promosso dall’Accademia delle Opere Aps e dal comitato festa della Chiesa SS. Addolorata. Dopo la celebrazione eucaristica delle 18, c’è stata la benedizione di don Gaetano, che ha dato il via ad un percorso fatto di luci, colori e suoni che i visitatori hanno potuto ammirare. I più piccini sono stati omaggiati di un piccolo cadeau e hanno potuto scattare una foto ricordo con Babbo Natale. Molto bella l’atmosfera, contornata dalle note di Hallelujah.

Da sottolineare l’importante sforzo compiuto dagli organizzatori: “Ci siamo autotassati - sottolinea il presidente dell’Accademia delle Opere Aps, Francesco Tuzio - . Non abbiamo avuto nessuno sponsor per quanto concerne gli allestimenti, ad eccezione di qualche piccolo contributo che ci ha consentito di mettere a disposizione dei premi per la lotteria del 6 gennaio. Mi preme sottolineare che l’ingresso è gratuito, così come le foto dei bambini con Babbo Natale, a differenza di quanto accaduto da qualche altra parte. Con i nostri piccoli mezzi siamo riusciti ad organizzare un lavoro del quale siamo fieri. Ci saranno altre iniziative - continua Tuzio - legate alla Pasqua e ad interessanti eventi estivi. Il giardino di Natale non è un evento dissociato dagli altri. Il programma è vario e ogni settimana ci saranno degustazioni diverse. Abbiamo cercato di creare qualcosa di simpatico e innovativo per il rione”. “Il giardino di Natale” ci terrà compagnia fino al 6 gennaio con un’estrazione che si terrà alle 19.30 nella saletta parrocchiale della chiesa SS. Addolorata.

Di seguito il programma degli appuntamenti: ogni venerdì e sabato, dalle 17.30 alle 19.30, e la domenica alle 11.30, 12.30, 17.30 e 19.30; si potranno ammirare illuminazioni e casette natalizie presenti all’interno del giardino della chiesa SS.Addolorata. Sarà possibile degustare alcuni prodotti messi a disposizione da un’azienda leader nel settore.

Dal 15 dicembre, alle 19 di ogni giovedì, nella sala parrocchiale della chiesa Addolorata ci sarà la tombolata musicale.

Il 26 dicembre, alle 19.30, da non perdere l’appuntamento con il presepe vivente presso la contrada Madonna della salute.