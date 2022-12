"Volontariato è formazione": al via la tre giorni del Csv Irpinia - Sannio Si parte questo pomeriggio al Centro La Pace di Benevento

Prende il via questo pomeriggio, presso il Centro La Pace di Benevento, la manifestazione del CSV Irpinia Sannio Ets Volontariato è Formazione. Una tre giorni di percorsi formativi e consulenze che si chiuderà domenica con la celebrazione dell’Assemblea elettiva del CSV Irpinia Sannio Ets e con l’evento "Doniamoci un Futur"o promosso dal Centro Servizi nell’ambito del Dono Day 2022 e nel corso del quale verranno premiati i volontari e gli Ets delle Province di Avellino e Benevento.

I volontari delle Province di Avellino e Benevento potranno prendere parte a diversi corsi di formazione organizzati dal CSV nell’abito della propria proposta formativa annuale. "Dal corso di formazione in Protezione civile - spiegano i promotori dell'iniziativa -. Gli Ets inoltre potranno ricevere consulenza gratuita per l’accesso al RUNTS (il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), per gli adempimenti fiscali e per supporto legale per diritti dei diversamente abili. Domenica mattina, la celebrazione dell’Assemblea elettiva del CSV con la designazione delle nuove cariche sociali: consiglieri, componenti dell’Organo di controllo e del Collegio dei Garanti. Con il neo-eletto consiglio direttivo che sarà quindi chiamato alla nomina del nuovo Presidente.

Al pomeriggio l’Esercitazione di Protezione Civile organizzata negli spazi del Centro La Pace, la Santa Messa e quindi la cerimonia di premiazione di Doniamoci un Futuro con la consegna dei riconoscimenti agli Ets di Irpinia e Sannio per le loro attività, ed a quei volontari che, con il loro operato e con il rispetto dei valori sanciti nella Carta dei Valori del Volontariato, si sono particolarmente distinti nell’ambito dell’associazione di appartenenza. Cerimonia inserita nel calendario delle iniziative del Dono Day 2022 promosso a livello nazionale dall'Istituto Italiano della Donazione".