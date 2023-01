Asl e medici del territorio fanno squadra per elaborare strategie condivise Tavola rotonda sul tema: “Medicina del territorio: tra criticità e prospettive”

Ha fatto registrare una grande partecipazione della categoria, ampiamente rappresentata da tutte le componenti mediche del territorio: specialisti ambulatoriali, medici di famiglia, di continuità assistenziale, dell’emergenza, pediatri di libera scelta, veterinari, la tavola rotonda sul tema: “Medicina del territorio: tra criticità e prospettive” che si è tenuta presso l'Auditorium “G.D'Alessandro” dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento.

A parlare in maniera dettagliata e puntuale delle difficoltà vissute dalla categoria l’organizzatore dell’incontro, il dott. Luca Milano, medico di famiglia e vice presidente dell’Ordine dei Medici. Presenti il Direttore Generale della Asl Gennaro Volpe, il direttore Sanitario Marco De Fazio e il Consigliere Regionale dott. Gino Abbate.

Molti i temi affrontati e tante le preoccupazioni emerse dagli interventi dei numerosi medici che hanno riempito l’aula. Oggi la Sanità tutta vive un momento drammatico per carenza di personale e per un carico burocratico sempre più pesante. Il successo di questa iniziativa è stato percepito da tutti per il sano e sereno confronto che è andato ben oltre l’autorevolezza dei ruoli e delle cariche istituzionali dei partecipanti.

ASL e Medici del territorio fanno squadra per elaborare strategie condivise tese a risolvere le criticità che la Sanità vive sul territorio, ricordando a tutti che il nemico è la malattia e che il paziente deve essere sempre al centro delle attenzioni di tutti gli operatori sanitari.