Ponte pedonale a Cretarossa: interrogazione di Miceli e Perifano (Città Aperta) L'intervento dei consiglieri di opposizione

“La sicurezza del ponte pedonale del quartiere Cretarossa e sullo stato di degrado delle aree verdi limitrofe al percorso”. Sono questi i temi al centro dell'interrogazione presentata da due consiglieri di ‘Città Aperta’ Angelo Miceli e Luigi Diego Perifano.

Nell'interpellanza rivolta al sindaco, al presidente del consiglio e agli assessori ai Lavori pubblici e all'Ambiente gli esponenti dell'opposizione evidenziando le preoccupazioni espresse dal comitato 'Difendiamo Creatarossa', “in merito alla 'sicurezza' del ponte pedonale di Cretarossa, che peraltro – aggiungono Micele e Perifano - non risulta accessibile alle persone con disabilità”. Ed ancora, i consiglieri di Città aperta nell'interrogazione rilevano la presenza “di sversamenti di rifiuti nelle aree verdi limitrofe al percorso, realizzato quale unica connessione pedonale tra il quartiere Cretarossa e Contrada Ariella” nonché sempre nella stessa zona della città “l’insediamento di nuove funzioni, tanto pubbliche (quali Asl e Scuola dell'Infanzia), quanto private di natura commerciale, con la conseguenza che essa è quotidianamente attraversata e frequentata da un gran numero di cittadini/utenti”.

Di qui la richiesta d'intervento all'amministrazione comunale: “Considerato, quindi, che la riqualificazione di tutta l'area diventa strategica e indifferibile si chiede di sapere se siano stati predisposti dagli uffici competenti, relativamente al ponte pedonale, controlli ai sensi delle normative vigenti in termini di sicurezza statica e funzionale; se siano previste dagli uffici competenti interventi di riqualificazione delle zone a verde, ivi inclusa la possibilità della relativa cura e manutenzione mediante adozione e/o sponsorizzazione ad opera di privati e/o associazioni secondo quanto previsto dal regolamento Comunale del Verde in corso di approvazione; quali i tempi d'intervento per le soluzioni urgenti in merito”.