Situazione San Pio, Comitato Pantano San Vitale al fianco di Io X Benevento Lanciato un appello alla politica regionale e locale per una sanità migliore

Il Comitato Pantano San Vitale, avendo appreso dell'iniziativa dell'Associazione IO X Benevento, esprime solidarietà e si associa all'iniziativa per tenere alta l'attenzione su una serie di criticità registrate all'ospedale san Pio di Benevento. "Un componente del Comitato Pantano San Vitale - scrivono dal comitato - ha vissuto in prima persona il disagio che incombe al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento, paragonandolo ad un lazzaretto, con ammalati lasciati sulle barelle non per ore ma addirittura anche per più giorni in condizioni disumane vedi per esempio, solo per citarne una, rifocillazione, come un ammalato può consumare un pasto su una barella? Visto che con la situazione attuale neanche un familiare può essere presente per dare un supporto anche materiale durante i pasti". Per questi motivi il Comitato "esorta gli attuali amministratori regionali e locali a risolvere l'annosa questione per il bene di tutta la comunità, in quanto la salute è prioritaria su tutte le altre attività".