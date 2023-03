Sicurezza ospedali: agente in più al S. Pio e riaperto Posto di Polizia al Fbf Questa mattina riunione in prefettura con i vertici delle forze dell'ordine

Rafforzare la cornice di sicurezza delle strutture sanitarie, calibrandola sulla specificità del contesto provinciale, nell’ottica della tutela delle persone che vi lavorano nonché del diritto dei cittadini alla salute e all’assistenza sociale, in applicazione delle direttive del Ministro dell’Interno.

Se ne è parlato questa mattina durante la Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Benevento Carlo Torlontano, alla presenza del Questore Edgardo Giobbi, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Enrico Calandro e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Eugenio Bua.

Durante la riunione si è preso atto dell’implementazione da parte del Questore del Posto di Polizia presso l’Ospedale “San Pio” mediante l’impiego di una ulteriore unità, oltre a quella già assegnata, e del ripristino del Posto di Polizia presso l’altro ospedale cittadino “Fatebenefratelli” mediante l’assegnazione di due unità, con operatività del servizio, per entrambi i Posti di Polizia, nella fascia oraria 8 - 20.

È stata, comunque, inserita, nella prossima progettualità di straordinario programmato, la previsione della copertura dei due presidi anche nella fascia oraria 20.00-24.00.

Inoltre, presso la Sala Operativa della Questura è stata attivata una linea telefonica diretta che può essere utilizzata in modo continuativo dal personale medico in servizio presso i due nosocomi per comunicare, in via prioritaria, eventuali emergenze che richiedano l’intervento in urgenza di pattuglie anche negli orari in cui non è garantita, al momento, la presenza di operatori presso i due Posti di Polizia.

Ad integrazione delle attività di vigilanza e controllo sopra descritte, va evidenziata anche la installazione di un impianto di videosorveglianza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Pio”, con immagini visionabili in diretta dagli operatori della Sala Operativa della Questura.

"Ciò con l’obiettivo - ha rimarcato il Prefetto Torlontano - di garantire un monitoraggio continuo ed una sostanziale diminuzione dei tempi di intervento delle Forze dell’Ordine, a garanzia della sicurezza del personale sanitario. Nel Consesso odierno è stata, inoltre, concordata la sensibilizzazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio in alcuni Comuni della provincia interessati da recenti episodi di microcriminalità".