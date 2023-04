Benevento si gemella con la sua omonima francese Oggi cerimonia al Comunale, partirà un intenso rapporto di collaborazione istituzionale e culturale

Gli inni, i doni, lo scambio delle firme e la consegna delle chiavi della città. Cerimonia ricchissima quella che questa mattina ha suggellato il gemellaggio tra Benevento e la sua omonima francese, il piccolo centro di Benévént L'Abbaye, in programma in un gremito Teatro Comunale.

In città una delegazione francese in visita per tre giorni per conoscere il capoluogo sannita da cui provenivano i fondatori della loro città. Benévént L'Abbaye deve il suo nome proprio al capoluogo sannita, da dove giunse una reliquia di San Bartolomeo arrivata da Benevento, nel 1105, in un monastero che era stato fondato nel 1028. Da allora una storia di plurisecolari affinità.

E il sindaco di Benevento, Clemente Mastella commenta “Pensare che qualcuno sia partito da Benevento e abbia fondato una città in Francia... è un po' come Diomede con la nostra... è emozionante”.

Il primo cittadino poi aggiunge “La delegazione del piccolo centro francese sarà qui per tre giorni, hanno caratteristiche comuni alle nostre: dal liquore giallo come lo Strega che chiamano 'La Beneventine', alle reliquie di San Bartolomeo. Ci legano cultura e tradizioni, e da questo momento partiranno rapporti culturali con scambi anche tra giovani. Insomma da oggi parte una forma di relazione importante con la Francia. Ci saranno gemellaggi anche tra centri culturali e sociali”.

E Si dice sorpreso dal patrimonio della città il sindaco francese André Mavigner accompagnato da amministratori municipali e da una delegazione dell'Università di Limoges.

Si dice colpito dalla ricchezza e dalla qualità con cui è mantenuto il patrimonio culturale cittadino auspicando di poter raggiungere risultati altrettanto importati per la sua piccola comunità.

“E' chiara la volontà politica di salvaguardarlo e valorizzarlo. Noi a Benevent L'Abbay vogliamo mettere in campo lo stesso impegno ma in scala molto più ridotta considerando che abbiamo solo 800 abitanti. Abbiamo un patrimonio naturalistico molto particolare, un patrimonio rurale non aggredito dall'economia, una realtà economica di tipo agricolo con paesaggi molto protetti ma siamo piccoli”.

Durante la cerimonia di questa mattina gemellaggio anche tra i rotary club di Benevento e quello francese.