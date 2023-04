Trecento anni fa l’Incoronazione della Madonna delle Grazie La Basilica aperta per l'intera giornata, alle 21 comincerà la veglia penitenziale

Lunedì prossimo, 3 aprile, ricorderemo i 300 anni dell’Incoronazione della Madonna delle Grazie di Benevento. Nel 1722, infatti, il Guardiano dei Frati Minori di Benevento si recò a Roma presso il Capitolo Vaticano per chiedere la suddetta incoronazione. Tale richiesta aveva come fondamento - come avvenuto per altre statue mariane - la volontà del Conte Alessandro Sforza di Piacenza, il quale dispose che dopo la sua morte si dovessero fare ogni anno delle corone per immagini della Madonna di particolare importanza. Il Capitolo Vaticano accolse la richiesta con adunanza capitolare del 19 aprile 1722, ed il 3 aprile 1723 il Cardinale Vincenzo M. Orsini – futuro Benedetto XIII – nella Cattedrale di Benevento “incoronò” la Madonna delle Grazie.

Per celebrare tale avvenimento, il prossimo lunedì 3 aprile la Basilica della Madonna delle Grazie sarà aperta tutta la giornata (dalle ore 6.00 alle 24.00) per l’iniziativa “24 ore con il Signore accompagnati da Maria”, con la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Alle ore 19.00 il Ministro provinciale dei Frati Minori Fr. Antonio Tremigliozzi presiederà la Celebrazione eucaristica, al termine della quale sarà presentato e distribuito il numero speciale del trimestrale “Voce francescana”, curato da Fr. Davide Panella, dedicato al terzo Centenario dell’Incoronazione. La S. Messa si concluderà con la recita della preghiera composta per l’occasione dall’Arcivescovo di Benevento, S. E. Mons. Felice Accrocca. Alle ore 21.00 inizierà la Veglia vocazionale penitenziale.

Come già annunciato, in occasione del Centenario dell’Incoronazione, la Madonna delle Grazie dal 22 al 29 aprile prossimi si recherà pellegrina nei paesi dell’Arcidiocesi. Venerdì 21 aprile, nella Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento, S. E. Mons. Felice Accrocca presiederà la Solenne Celebrazione, al termine della quale ci sarà la “discesa” della statua della Madonna delle Grazie. La “peregrinatio” si concluderà lunedì 1° maggio 2023, quando la Madonna ritornerà nella Basilica con una processione, che inizierà dalla Cattedrale di Benevento, dopo la S. Messa delle ore 19.00.