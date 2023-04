Forti venti, a Benevento chiudono villa, parchi e cimitero L'ordinanza del sindaco in vigore dalle 6 di domani 3 aprile fino alle 9 di martedì 4 aprile

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha firmato un'ordinanza per "condizioni meteo avverse relativo alla giornata di domani 3 aprile. Ciò - viene spiegato dall'Ente - in virtù del bollettino della Protezione civile regionale e della conseguente comunicazione della Prefettura agli Enti locali. In particolare, è segnalata la probabilita di forti raffiche di vento. Con il documento, il sindaco esorta i cittadini ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza. In particolare, la cittadinanza è invitata a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l'eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento. Invita ancora ad usare accortezza negli spostamenti. L'ordinanza dispone dalle ore 6 di domani 3 aprile fino alle 9 di martedì 4 aprile la chiusura della Villa comunale e dei parchi cittadini e del cimitero, ad eccezione delle attività di accoglienza funebre (con presenza dei familiari dei defunti) e delle attività di operatività interna improcrastinabili".