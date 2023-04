Settimana Santa, ecco i dispositivi del traffico per le processioni a Benevento “Passione vivente nella Benevento Romana”, in programma martedì 4 aprile e procesisone Cristo Morto

In occasione della rappresentazione “Passione vivente nella Benevento Romana”, in programma martedì 4 aprile, è stata disposta la chiusura al traffico al passaggio del corteo e l’istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta”, a partire dalle ore 17 del 4 aprile e sino al termine della manifestazione, sulle seguenti viabilità del rione Triggio: via Carlo Torre, via Manfredi di Svevia, pizza Manfredi di Svevia, via Teatro Romano, via Gesù Bambino di Praga, via S. Filippo, via Manfredi di Svevia, Arco del Sacramento, via Carlo Torre, via Port’Arsa e piazza Ponzio Telesino. Restano esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso ed emergenza.

Inoltre, in occasione della tradizionale “Processione del Cristo Morto”, in programma venerdì 7 aprile, è stato disposto il seguente dispositivo del traffico:

- istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta”, a partire dalle ore 17 del 7 aprile e sino al termine della processione, sul seguente percorso: corso Garibaldi, piazza IV Novembre, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Ennio Goduti e piazza Duomo;

- chiusura al traffico, a partire dalle ore 20:00 e sino al passaggio della processione (o non appena se ne ravvisi la necessità), sul seguente percorso: corso Garibaldi, piazza IV Novembre, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Ennio Goduti e piazza Duomo.

Anche in questo caso restano esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso ed emergenza.