Piazza Santa Maria: chiusure e divieti per i lavori di riqualificazione Parte progetto per realizzazione di un front office turistico, inevitabili disagi a traffico e sosta

Hanno preso il via questa mattina i saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza in piazza Cardinal Pacca. Lavori necessari per la valorizzazione dell'area cittadina, più nota come Piazza Santa Maria, grazie ad uno dei progetti Pics, dedicato al percorso storico-turistico dei monumenti di epoca romana.

Nel dettaglio si tratta del progetto: “I percorsi della storia – il front office turistico: riqualificazione di un’area attrezzata per info point e accoglienza turistica in piazza Cardinal Pacca” che sarà realizzato per un finanziamento di un milione di euro, realizzando un front office turistico che svilupperà la mobilità e i servizi in chiave turistica restituendo alla città un ruolo centrale nell’innovazione culturale.

L’obiettivo è di dotare Benevento di una struttura in grado di raccogliere e smistare il traffico degli autobus turistici e di creare un punto di accoglienza per visitatori. “Necessari dunque i saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza prima di cominciare con la ripavimentazione dell'area che va da Piazza Santa Maria al Teatro Romano” ha spiegato il rup dei lavori Michele Borrelli. “Sei i saggi archeologici previsti in un tempo stimato di circa 45 giorni, tempi variabili in base alle evidenze che risulteranno”.

Inevitabili, purtroppo i disagi al traffico della zona. “E' un'area delicata – commenta ancora Borrelli – e i lavori creeranno inevitabilmente disagi ma cercheremo di limitare le chiusure ad alcuni tratti, favorendo la percorribilità pedonale per l'accessibilità alle abitazioni e ai residenti. Le chiusure ci saranno ma progressivamente proveremo a cercare soluzioni che abbiamo in minor impatto possibile per i residenti”.

Ed infatti il Comune ha già istituito i divieti di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” su ambo i lati e disposta la chiusura al traffico a tratti di piazza Cardinal Pacca (piazza Santa Maria), via Santo Spirito, via San Gaetano, via San Gennaro, via San Filippo, via Manfredi di Svevia, via Carlo Torre, vico 1° Triggio e via Teatro Romano.

Tornando al progetto nello specifico, i lavori consisteranno nella sistemazione degli spazi di sosta e distribuzione e nella realizzazione di un edificio di circa 180 mq a servizio del terminal con funzione di front office turistico che ospiterà le strutture ricettive, i servizi igienici, aree di attesa, una zona dedicata alla biglietteria. I servizi saranno fruibili anche dai portatori di handicap.