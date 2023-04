Basile, Legambiente: "I fiumi una risorsa anche per il turismo" Il presidente dell'associazione ambientalista: “Ripartire dal Parco fluviale sul Calore”

I fiumi che attraversano la città una risorsa anche per il turismo. Ne è certo Antonio Basile, presidente Legambiente Benevento che ribadisce l'importanza della valorizzazione dei corsi d'acqua e punta l'attenzione sui lavori di riqualificazione che hanno già interessato un'area del Calore.

“Sicuramente si può utilizzare il fiume per attirare flussi di turismo anche dalla province e dalle regioni limitrofi. Sul fiume Calore abbiamo una parte di parco fluviale già realizzata – ricorda l'esponente dell'associazione ambientalista – che negli anni scorsi, prima dell'emergenza pandemica, era stata già impiegata per convogliare la movida serale seppur solo per qualche giorno”.

Il Parco fluviale un'occasione per l'estate

Un progetto che secondo l'esponente dell'associazione ambientalista auspica sia possibile riprogrammare soprattutto in vista dell'estate: “Chiaramente in periodi di secca del fiume, quando concorrono tutte le condizioni e comunque con strutture mobili che alla fine della stagione posso essere facilmente rimosse”.

Ma per il futuro estendere l'iniziativa anche ad altre zone attraversate dai fiumi sempre in un'ottica di valorizzare dei corsi d'acqua del capoluogo sannita: “Ci sarebbero anche altre iniziative, come estendere gli argini e quindi porre le basi per la costruzione di un vero e proprio parco fluviale che possa interessare i nostri fiumi sia il Sabato sia il Calore. Ma si può iniziare da quello che già abbiamo. Qualcuno spesso dice che a Benevento manca solo il mare in realtà in piccolo il mare l'abbiamo e sono i nostri fiumi”.