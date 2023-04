Al Samnium resort il wedding perfetto con i consigli di Cira Lombardo Una serata speciale nella splendida location di Paolisi

Una serata speciale quella che si è tenuta lo scorso sabato al Samnium Resort et Suites. Un evento dedicato al momento del “sì” con una madrina d'eccezione: la wedding planner Cira Lombardo che dispensato consigli speciali per l'organizzazione del matrimonio perfetto.

Attività e sorprese per gli ospiti che hanno potuto vivere emozioni uniche: dal percorso di degustazione all'intrattenimento musicale, per scoprire tutti i servizi dell'incantevole location di Paolisi (Strada Statale Appia Km 237).

Soddisfatti dell'evento i vertici del Samnium Resort. “Ringraziamo in modo particolare Cira Lombardo madrina della serata per i suoi preziosi consigli - commenta Guido de Rosa -, "Mary Flower" di Maria Matera e le sue opere floreali, "Sunrise Foto" con Elisa Argenziano e Lello De Rosa, "Art Wedding" di Alessandra Combatti e Michele Stanzione con scatti e video che fermano il tempo , "Dream Music" di Salvatore Montano che hanno accompagnato la serata con la loro splendida musica, Susy Sand Artist ha semplicemente inebriato tutti con la sua performance, "Pietro vox entertainment" di Pietro Iuliucci alla parte illuminotecnica e "Petagna Eventi" concludendo la serata con uno spettacolo unico, infine grazie a tutti quelli che hanno partecipato rendendo la serata indimenticabile”.