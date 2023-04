Scuola Pietà, dal 12 aprile attività didattiche a Palazzo Bosco Lucarelli Per consentire l’avvio dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio

E' in programma da mercoledì 12 aprile il trasferimento temporaneo delle attività didattiche della scuola elementare “Pietà” dall’attuale sede a Palazzo Bosco Lucarelli, immobile ubicato in via Bartolomeo Camerario e già sede del convento degli Scolopi.

Il trasferimento, com’è noto, si rende necessario per consentire l’avvio dei lavori di rinforzo strutturale e di adeguamento sismico e funzionale della scuola Pietà. Lavori per i quali è stato destinato l’importo complessivo di 951.505,92 euro.