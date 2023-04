Settimana Santa, le celebrazioni in Cattedrale Stasera la messa Crismale, seguiranno le celebrazioni fino al giorno di Pasqua

Prendono il via questa sera le celebrazioni promosse in vista della Santa Pasqua dall'Arcidiocesi di Benevento. Si comincia questa sera, nel Mercoledì Santo con la Santa Messa Crismale in programma nella Basilica cattedrale ore 19.30.

Domani, 6 aprile, Giovedì Santo ci sarà la Santa Messa nella Cena del Signore nella Basilica cattedrale ore 19.30.

Per il Venerdì Santo la Celebrazione della Passione del Signore, Basilica cattedrale ore 19.30, con la processione del Cristo Morto. L'8 aprile, Sabato Santo, la Veglia pasquale nella Notte Santa, nella Basilica cattedrale ore 21.30.

Domenica di Pasqua la Pontificale dell’Arcivescovo in programma nella Basilica cattedrale ore 11.00.