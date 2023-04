"Abitare il paese": il Convitto alla conferenza nazionale "La scuola propulsore di un nuovo modo di vivere città e territori"

“Attivare comunità educanti: nuove generazioni per un progetto di futuro”. E il tema al centro della quinta edizione di “Abitare il Paese, Attivare Comunità Educanti”, il progetto al quale partecipa Il Convitto Nazionale P. Giannone (alla sua IV edizione) con l’Ordine degli Architetti della provincia di Benevento.

"La presentazione degli esiti della quarta edizione e l’avvio della quinta hanno avuto luogo venerdì a Roma", viene spiegato dalla scuola ricordando che "hanno partecipato all’evento le studentesse della III B della Scuola Secondaria relatrici del percorso educativo per la sostenibilità 'Vivere il parco fluviale'. Ad accompagnare la rappresentanza studentesca sannita, la Dirigente Scolastica, Marina Mupo, l’architetto Rossana Poppa - docente Tutor- ed il Presidente dell’Ordine, Diodoro Tomaselli. Alla Comunità Educante, attivata durante il percorso educativo, hanno partecipato, invece, numerose associazioni presenti sul territorio: Lipu, Rotary Club Benevento, Wwf e Unicef".

“Questa ritrovata sinergia tra architettura, inclusione sociale e solidarietà che il Progetto ‘Abitare il Paese’ ha realizzato negli anni - ha sottolineato la Dirigente Mupo - pone i nostri ragazzi in una condizione consapevole di cittadini dell’oggi. La scuola, in questo, diviene centro propulsore di un nuovo modo di vivere città e territori, per trasformare, con una azione partecipativa, il nostro ambiente”.