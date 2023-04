Benevento. Giardini di Palazzo Mosti intitolati all'avvocato Alberto Simeone Mastella: "Fu un avversario politico leale, una persona perbene. Fiero di questa scelta"

“Mio padre era un uomo di valore e di valori. L'uomo che abbracciava allo stesso modo e con la stessa sincerità l'ultimo tra gli ultimi e il più potente tra i potenti. E' questo il valore più grande che mi ha lasciato”.

Con queste parole una delle figlie ha ricordato l'avvocato Alberto Simeone, parlamentare della Repubblica, a cui questa sera sono stati intitolati i giardini tra il Comune di via Annunziata e via dei Mulini. Una cerimonia affollata, nonostante la pioggia e l'insolito freddo.

Presenti tutti gli assessori e tanti consiglieri comunali, con in testa il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha ricordato l'onorevole Simeone per la legge che portava il suo nome: “Ricordo il fatto che fosse un avversario leale. Una persona perbene e autore di una legge che ebbe un destino particolare, una legge importante che ebbe la mia stessa ventura per quanto riguarda l'indulto. La votò il Parlamento ma sembrò all'epoca che toccò solo l'onorevole Simeone. Un po' come l'indulto votato dai due terzi del Parlamento ma la colpa fu solo mia”.

Il primo cittadino ha poi ricordato il lavoro fatto per riqualificare l'area con la costruzione dei giardini e della scalinata che ora consentirà di unire Palazzo Mosti e la zona di piazza Roma direttamente con via dei Mulini.