Pics, focus sulla 'Città Medievale'. De Pierro: così valorizziamo la storia Dalle mura longobarde ai fiumi Sabato e Calore attraversando epoche e culture

Prosegue a Benevento il percorso dei Pics, il programma integrato città sostenibile. Com'è noto, diversi i progetti in cantiere: alcuni già in corso d'opera, come i lavori nei pressi dell'Arco di Traiano, altri che si prevede possano partire a breve come l'intervento di valorizzazione del percorso storico-turistico della città medioevale. Tutti dovranno essere completati entro il 31 dicembre. A ricordarlo il vicesindaco delegato al settore, Francesco De Pierro che assicura: “Continua l'approfondimento di tutte le progettualità Pics. Oggi attenzione alla Città medievale, progetto che ha l'obiettivo di valorizzare tutto il tratto della cinta delle mura longobarde. Ci sarà una progettualità di illuminotecnica che avrà la finalità di valorizzarle e ricalcherà anche simbolicamente l'abbraccio dei fiumi Sabato e Calore”. Un percorso dunque che si pone l'obiettivo di valorizzare “tutto ciò che riguarda il periodo Medievale”.

I Pics e la storia di Benevento

“L'auspicio è che questo lavoro abbia una portata di ampio respiro e possa essere apprezzato non solo dalla nostra comunità, perché saranno valorizzati tutti i monumenti e la storia della città, ma che possa essere un ulteriore dato attrattivo per i turisti”. Arrivi che si prevede possano aumentare già in occasione delle ormai imminenti festività di Pasqua: “Anche le periodo pasquale si attende il sold out nelle strutture ricettive. Benevento merita di essere visitata perché una città particolarmente prestigiosa sul piano storico e architettonico”.