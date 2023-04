Musei e sedi della Provincia, le aperture per le festività Da Pasquetta al due giugno ecco il programma

Musei e sedi della Provincia di Benevento aperte per le festività. Sono state calendarizzate le aperture straordinarie della Rocca dei Rettori, sede istituzionale e monumentale dell'Ente, nei giorni delle Festività di primavera fino alla Festa della Repubblica e nei week end che ricadono loro a ridosso. A partire dunque dal 10 aprile, lunedì di Pasquetta, e poi il 22, sabato, il 23, domenica, e martedì 25 aprile Festa di Liberazione, e quindi il sabato 29, la domenica 30 aprile e il 1° maggio, lunedì, Festa dei Lavoratori e ancora quindi il 2 giugno, venerdì, Festa della Repubblica e nei giorni sabato 3 e domenica 4 giugno sarà possibile visitare liberamente il monumento longobardo-rinascimentale dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il Presidente Lombardi ha voluto tali aperture straordinarie in considerazione delle richieste che sono pervenute a lui stesso e alle strutture dell'Ente per l'accesso al monumento; del resto, in questi giorni e nei prossimi altre richieste di visitare la Rocca dei Rettori sono venute da parte di scolaresche provenienti anche da fuori provincia. Lombardi ha sottolineato che il provvedimento autorizzativo delle aperture si è reso necessarie per far fronte alle carenze di personale addetto alla vigilanza della struttura monumentale che, peraltro, fino alla fine dell'anno ospiterà numerose altre iniziative, quali attività convegnistica e formativa, mostre estemporanee di artisti, presentazione di saggi, etc.

Lombardi ha anche voluto ribadire che è in corso il lavoro da parte del consulente del Museo del Sannio prof. Marcello Rotili per rilanciare definitivamente le aree espositive e museali della Rocca, che, ha detto il Presidente, costituisce il cuore stesso del Sannio e della sua storia.