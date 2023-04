Anniversario Fondazione della Polizia: varato il dispositivo del traffico Le celebrazioni al Teatro romano

In occasione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, le cui celebrazioni si terranno il 12 aprile presso il Teatro Romano, ecco il dispositivo traffico varato per l'occasione: istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta”, dalle ore 8 del 12 aprile e sino al termine della manifestazione, in piazza Ponzio Telesino, via Port’Arsa, piazzetta Don Carlo Lombardi; chiusura al traffico, dalle ore 10 del 12 aprile e sino al termine della manifestazione, di piazza Ponzio Telesino, via Parrocchia Nuova, via Port’Arsa (all’incrocio con via Carlo Torre e piazzetta Don Carlo Lombardi).