Senso unico alternato in via del Pomerio a partire da martedì Previsti i lavori di valorizzazione del percorso storico-turistico della città medievale

Al fine di consentire il rifacimento della sede stradale di via del Pomerio nell’ambito dei lavori di valorizzazione del percorso storico-turistico della città medievale, a partire dalle ore 7 di martedì 11 aprile e sino al termine dei lavori di pavimentazione stradale, verrà istituito il divieto di sosta. A comunicarlo l'Ente precisando che nell'area interessata dai lavori sarà affissa anche "tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” e il senso unico alternato con impianto semaforico e movieri su via del Pomerio nel tratto di strada compreso tra via Goduti e via S. Pasquale".