Asia: nuovi mezzi per una raccolta più efficace E Mastella annuncia: a maggio attesa la visita del ministro Urso

Cinque nuovi porter con vasca per le operazioni di spazzamento. Sono stati inaugurati questa mattina nella sede Asia di via Ponticelli i nuovi mezzi dell'azienda.

“Sono 42, nell'ultimo triennio, i nuovi mezzi su una flotta complessiva di 70. Un investimento significativo: tre milioni di euro per ridurre le emissioni in ambiente, il consumo di carburanti e aumentare la sicurezza dei lavoratori” ha spiegato l'amministratore unico dell'Asia Donato Madaro ricordando anche, riguardo al personale “Abbiamo concluso la stabilizzazione del personale, definito la pianta organica. Proseguiamo anche per il controllo degli impianti termini e nel futuro risultano essenziali i progetti del Pnrr”.

Dunque dettaglia “Il primo a partire sarà quello a contrada Olivola per la realizzazione di un impianto per il multimateriale, siamo a lavoro sul bando di gara per la realizzazione dell'impianto che poi sarà gestito da Asia. Attendiamo l'evoluzione provinciale perchè ricordiamo che per l'indifferenziata continuiamo a sversare a Tufino, con le difficoltà che comporta”.

Infine aggiunge: “A breve la nuova gara per l'organico dove ci aspettiamo un risparmio e poi l'implementazione della tariffa puntuale, altre due isole ecologiche e un centro del riuso. Tutto mirerà anche alla riduzione dei costi per i cittadini”. “L'azienda è in crescita e il rinnovamento del parco mezzi dimostra l'ottima progettazione messa in campo” spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa.

“La flotta dell'Asia ha cambiato volto – commenta infine il sindaco Clemente Mastella -. Ottimo lavoro di squadra tanto che ho rinnovato la fiducia nell'amministratore per i prossimi anni. Siamo passati ad un'azienda in attivo, completamente ristabilita”. E a margine dell'appuntamento annuncia che, a maggio, in occasione della visita a Benevento dell’ambasciatrice della Lituania per l'opificio per la produzione di pannelli solari della Solitek a ponte Valentino è probabile la presenza del ministro per le Imprese e il Made in Italy del Governo Meloni, Adolfo Urso.