Uova di Pasqua per l'associazione italiana Persone Down di Benevento L'iniziativa di “Ampio Raggio” ODV e l’ACSI

Nei giorni scorsi l'associazione “Ampio Raggio” ODV e l’ACSI hanno donato uova di cioccolata e materiale sportivo all’Associazione Italiana Persone Down di Benevento in vista delle festività pasquali. Ad accoglier ei doni anche il presidente Riccardo Derna.

Il progetto, nato con l’obiettivo regalare momenti di spensieratezza, ha visto i volontari prodigarsi per la raccolta fondi e l’acquisto delle uova pasquali.

Il progetto solidale ha visto partecipare anche l’ACSI, Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero, che ha contribuito donando del materiale sportivo che è stato consegnato insieme alle uova di cioccolato.

Alla cerimonia hanno presenziato il Coordinatore Eugenio Fortunato per “Ampio Raggio” ODV ed il dottor Luigi Maio per l’ACSI. Un profondo ringraziamento da parte dell’Associazione Italiana Persone Down di Benevento nei confronti dei volontari, che in vista del periodo pasquale hanno voluto regalare un sorriso anche alle persone meno fortunate.