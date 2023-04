Verde pubblico, partite le operazioni di potatura e sfalcio a Benevento L'assessore Rosa: a breve al via le perizie per i pini in via Fratelli Rosselli a Pacevecchia

“L'obiettivo è di far periziare i pini in via Fratelli Rosselli al quartiere Pacevecchia in modo da individuare quale strada percorrere in modo da procedere alla sostituzione degli alberi non recuperabili”. Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa che fa il punto sulla situazione della manutenzione del verde pubblico in città.

Operazioni avviate già da qualche settimana a partire dalla potatura degli alberi lungo il viale Principe di Napoli.

Con il primo sole e le temperature miti dei giorni scorsi l'erba delle aiuole dopo la pausa invernale ha ripreso a crescere e si è dato quindi il via anche alle operazioni di sfalcio. “Fatti i primi tagli e chiedo ai cittadini un po' di pazienza. Le aree verdi della città di Benevento sono davvero tante” ha spiegato l'assessore Rosa che poi accende i riflettori sulla questione dei pini lungo il viale degli Atlantici: “Abbiamo fatto l'endoterapia contro la cocciniglia a 300 piante. Circa trenta quelle che purtroppo sono state sacrificate. Ora si dovranno avviare le operazioni per effettuare le perizie ai pini in via Fratelli Rosselli in modo da mettere in sicurezza anche quella zona”.