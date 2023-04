La Pasqua solidale di BeneAttivi: uova di cioccolato per i bambini Annunciata l’istituzione dello “sportello dell’accoglienza”

Tanti sorrisi, sguardi emozionati. Si è vissuto un momento di festa al Centro "BeneAttivi" sede della Proloco di

Benevento Samnium. La finalità era molto dolce: consegnare uova di Pasqua e succhi di frutta ai bambini del

centro. “Vogliamo solo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato in presenza, con la disponibilità e l’aiuto, permettendoci di fare tutto questo. Il nostro obiettivo era portare un sorriso, regalare un momento di festa e di stupore ai bambini, alle loro famiglie. Un grazie ai sostenitori dell’iniziativa l’Azienda “Swych” e” L’Orto dei Longobardi” che hanno donato Uova di Pasqua e succhi di frutta per tutti, tanti giocattoli che il servizio civile della

Proloco di Benevento ha consegnato ai bambini in presenza. E’ Pasqua nella misura in cui ciascuno di noi è capace di fare il passo dalla passione alla resurrezione, dalla violenza all’amore, dall’incertezza e la paura alla Pace in ogni piccola cosa. Il Presidente e il direttivo durante l’incontro hanno annunciato l’istituzione dello “sportello dell’accoglienza” presso la sede dell’Associazione curato dal Servizio Civile Nazionale. Qui si alterneranno, in alcuni giorni prestabiliti, per fornire informazioni sull’Associazione e spiegare tutti vantaggi di essere un socio 50&Più.