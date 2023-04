Madonna delle Grazie. 300 anni dall'incoronazione: programma peregrinatio statua A Molinara, Fragneto l'A., Vitulano, San Leucio, Montesarchio, Montefalcione e Apice e poi nel Duomo

In occasione del III centenario dell'incoronazione della Madonna delle Grazie, la statua sarà portata in pellegrinaggio in vari centri del Sannio. Un evento eccezionale organizzato nei minimi dettagli dai Frati Minori del Sannio e dell'Irpinia e dall'arcidiocesi di Benevento.

Il 3 aprile 1723 il Cardinale Vincenzo Maria Orsini, su delibera del Capitolo di San Pietro, incoronò la statua della Madonna delle Grazie di Benevento per l'importanza della sua devozione. Ed è per questo motivo che, dopo trecento anni, la Madonna si “recherà pellegrina nell'Arcidiocesi di Benevento, per visitare tutti i suoi figli”.

Le celebrazioni dell'importante evento religioso si apriranno venerdì 21 aprile 2023 alle 19 nella Basilica della Madonna delle Grazie con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Felice Accrocca. Al termine la Statua lascerà la tradizionale teca.

Sabato 22 aprile: la statua raggiungerà la chiesa Santa Maria delle Grazie a Molinara che ricade nella zona pastorale del Fortore.

Domenica 23 aprile: per il Tammaro, la statua sarà portata a Fragneto l'Abate presso la chiesa Santa Maria Assunta.

Lunedì 24 aprile: la Madonna delle Grazie 'raggiungerà' la Basilica Santissima Annunziata di Vitulano dove tutti i fedeli della Valle Vitulanse potranno renderle omaggio.

Martedì 25 aprile: sarà la volta del pellegrinaggio a San Leucio del Sannio presso la chiesa di San Leucio Vescovo.

Mercoledì 26 aprile, per la valle Caudina, la statua della Madonna delle Grazie sarà trasferita presso la chiesa Santissima Annunziata.

Giovedì 27 aprile per la zona pastorale Irpinia, la Statua sarà in peregrinatio a Montefalcione, in provincia di Avellino, presso la chiesa Santa Maria Assunta.

Il pellegrinaggio nel Sannio si concluderà venerdì 28 aprile con la zona pastorale “Belvedere” ad Apice presso la Chiesa Santa Maria Assunta e San Bartolomeo.

Sabato 29 la Statua incoronata della Patrona del Sannio rientrerà a Benevento intorno alle 21 al Corso Garibaldi. In processione sarà poi trasferita nella Cattedrale dove si terrà la veglia di preghiera animata dalla Pastorale giovanile diocesana. Domenica 30 aprile, sempre nel Duomo, saranno celebrate messe alle 7.30, 11, 12 e 19.

Il lunedì successivo (1 maggio) al mattino celebrazione delle messe alle 7.30, 9, 11 e 19 con l'Arcivescovo Accrocca. Al termine in processione la statua della Madonna delle Grazie ritornerà in Basilica.